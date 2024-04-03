«التأمينات»: يحق لطالب التعليم المفتوح صرف المعاش بشروط

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، شروطًا حتى يتمكن الابن أو الابنه من صرف معاش الشخص المتوفي المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو القطاع الخاص.

هل طالب التعليم المفتوح يستمر في صرف المعاش؟

وأوضحت الهيئة، أنّه يتم صرف المعاش للابن المُستحق حتى بلوغ سن الـ26 عامًا إذا كان في مرحلة التعليم الجامعي، ولكن إذا كان في مرحلة التعليم المتوسط «التعليم الفني» يتم قطع المعاش عند سن 24 عامًا.

التعليم المتوسط يتم قطع المعاش عند 24 عامًا

وقالت مصادر في التأمينات الاجتماعية، إنّ الطالب عند التحاقه بالتعليم المتوسط تكون الهيئة لديها علم بذلك لأن المعاش يتم قطعه عند سن الـ24 عامًا في حالة التعليم المتوسط.

وأضافت المصادر لـ«الوطن»، أنّ الطالب الذي التحق بإحدى الكليات بعد إنهاء مرحلة التعليم الفني «المتوسط» يُمكنه أن يستمر في صرف المعاش حتى بلوغه الـ26 عامًا، ولكن بشرط أن يلتحق بالكلية قبل أن يُكمل سن الـ24.