ما مصير من يتحصل على معاش البطالة دون وجه حق؟.. هيئة التأمينات تُجيب

حددت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عدد من الشروط حتى يتمكن الشخص المؤمن عليه من الحصول على معاش البطالة، ولكن في حالة حصل على تعويض البطالة دون وجه حق ما الإجراء الذي تتخذه الهيئة حياله.

متى يجب رد جميع الحقوق التأمينية؟

ووفقًا للمادة 126 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 148 لسنة 2019، تنص على أن المؤمن عليه أو صاحب المعاش يلتزم برد جميع الحقوق التأمينية التي تم صرفها دون وجه حق.

وفي حالة فقد المؤمن عليه والعثور عليه حيًا، وثبت من تحقيقات السلطات المختصة أن الفقد كان بسبب خارج عن إرادته، كفقد الذاكرة أو الجنون أو الأسر أو غير ذلك من حالات القوة القاهرة، فيعتبر صحيحًا ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين، وفي غير ذلك من حالات تعتبر المبالغ المنصرفة للمستحقين دينا عليه ويتعين اقتضائها منه وفقًا للإجراءات المخولة للهيئة قانونا.

وفي حالة فقد صاحب المعاش والعثور عليه حيا، يعتبر صحيحًا ما صرف من إعانة الفقد إلى المستحقين عنه وتخصم من قيمة المعاش المستحق له ويؤدى إليه الفرق إن وجد.