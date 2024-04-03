هل جنسية الابن تُعيق حصوله على معاش والده؟.. هيئة التأمينات تجيب

وضعت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، شروطًا للأبناء المُستفيدين من المعاش للشخص المؤمن عليه سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حتى يتمكّنوا من الحصول عليه.

هل الجنسية مصرية شرط الحصول على معاش الأب؟

ولكن هناك تساؤل حول هل يُشترط للابن أو الابنة أن يكونوا مصريين الجنسية للحصول على معاش؟ وأجابت مصادر في التأمينات الاجتماعية، بأنَّ استحقاق الابن أو الابنة للمعاش لا يتأثر بحمل جنسية غير مصرية، لأن ذلك لا يؤثر في استحقاقهم له.

وحددت هيئة التأمينات الاجتماعية، شروطًا للابن حتى يستحق المعاش عن والده وهي ألا يكون قد بلغ السن القانوني الـ21، ومن الممكن أن يستكمل حتى سن 26 عامًا إذا كان في مرحلة الدراسة، أو في حالة عجز تمنعه من ممارسة عمل للحصول على مصدر رزق منه.

أما بالنسبة للابنة، فحتى تتمكّن من الحصول على معاش والدها، فيجب ألا تكون متزوجة، أو تكون أرملة، كما يُشترط أيضًا أن يكون راتبها -إن كانت تعمل- أقل من معاش والدها حينها يتمّ أخذ الفرق بين المعاشين.