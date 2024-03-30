مفاجأة في أرباح نجم ليفربول.. كم يكسب محمد صلاح خارج الملعب؟

النجاحات التي حققها اللاعب المصري محمد صلاح، جعلته يحصد أموالا عديدة خارج المستطيل الأخضر، حسبما أوردت صحفية «ديلي ميل» البريطانية التي أسدلت الستار عن أرباح نجم نادي ليفربول، بعيدًا عن الراتب الشهري البالغ 1.5 مليون جنيه إسترليني، الذي يحصل عليه من النادي الإنجليزي.

أرباح كبيرة حققتها شركة «Salah UK Commercial»، التي يملكها الفرعون المصري، وتربح 5.4 مليون جنيه إسترليني بعد خصم الضرائب، تلك الأرباح كانت بعد جمع «صلاح» لمبلغ 27 مليون جنيه استرليني خلال 3 سنوات أخيرة، فضلاً عن مبلغ 11 مليون إسترليني جمعها اللاعب من الرعايات الشخصية، خلال الموسم الماضي.

وتطرقت الصحيفة في حديثها عن عروض الرعاية السعودية، التي رفضها محمد صلاح، مؤكدة أن ما يحصل عليه الآن قليل مقارنة بعروض الخليج، والتي بلغت 175 مليون جنيه إسترليني.

راتب صلاح مع ليفربول

يعد محمد صلاح اللاعب الأعلى دخلاً في نادي ليفربول، إذ يحصل على راتب أسبوعي يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، في العقد الذي وقعه عام 2022، ولم يتبق في العقد سوى عام واحد فقط.

عروض السعودية تنهال على صلاح

منذ الصيف الماضي والعروض السعودية تتوالى على اللاعب محمد صلاح، إلى جانب مئات الملايين من الدولارات، التي تعد أضعاف راتبه الكبير الحالي مع النادي الإنجليزي، ومن وقت قدوم اللاعب إلى إنجلترا بعد ترك روما الإيطالي، وهو يقدم تأثيرًا كبيرًا مع الفريق الإنجليزي، وسجل 207 أهداف خلال 337 مباراة.