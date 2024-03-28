صحف إنجليزية تكشف مفاجأة بشأن السبب الحقيقي لغياب محمد صلاح عن المنتخب

لم يمر غياب محمد صلاح عن تمثيل منتخب مصر في التجمع الدولي الأخير مرور الكرام، فرغم ابتعاده عن المشهد إلا أنه لا يزال محور الحديث بعد انتهاء بطولة كأس عاصمة مصر، وحصول الفراعنة على المركز الثاني في المسابقة الدولية الودية، لكن ارتباط اسمه بوجود أزمة مع مدرب المنتخب حسام حسن فتح الباب للعديد من التكهنات.

هل حسام حسن السبب في غياب محمد صلاح عن المنتخب؟

ما بين تردد غيابه للإصابة أو لوجود أزمة مع حسام حسن، فجرت صحيفة «ليفربول إيكو» البريطانية مفاجأة جديدة، حول السبب الأساسي لغياب محمد صلاح عن المنتخب، ومطالبة ليفربول بالإبقاء عليه خارج التجمع الأخير للمنتخب الوطني، وهي رغبة يورجن كلوب في الحفاظ عليه للمباراة الأهم بالنسبة له، والتي سيشارك بها منذ الدقيقة الأولى.

سبب جديد حول غياب محمد صلاح عن ليفربول

يورجن كلوب استخدم تلك الخطة، ليس فقط مع محمد صلاح، لكن قام بحجب داروين نونيز عن المشاركة مع منتخب بلاده في التجمع الدولي الأخير، وذلك من أجل الحفاظ على لياقته كاملة، والظهور في المواجهات المقبلة بجاهزية كاملة، وخاصة مواجهة برايتون، والتي ستحمل تحد استثنائي بالنسبة ليورجن كلوب، خاصة أن مدرب هذا الفريق روبرتو دي زيربي، يعد المرشح الأبرز للحصول على مقعد تدريبي لخلافته في ليفربول.

يورجن كلوب يشعر بالسعادة والراحة، على الرغم من خوض المباراة ضد فريق روبرتو دي زيربي، بدون آندي روبرتسون، بعد أن أُجبر على الخروج في مباراة اسكتلندا ضد أيرلندا الشمالية، بسبب مشكلة في الكاحل، إلا أنه نجح في الحفاظ على الثنائي محمد صلاح وداروين نونيز.

تقول الصحيفة البريطانية، أن فترة الراحة الدولية كانت مشجعة لليفربول، لأسباب عدة لعل أبرزها تجنب اثنين من أهم نجومه للمشاركة في أي مباراة دولية، إذ كان محمد صلاح وداروين نونيز ملحوظين في غيابهما عن منتخب مصر والأوروجواي، والذي خلق بعض الأزمات، لكن الأمر بالنسبة لكلوب إيجابيًا بشكل كبير.