مواصفات أسئلة امتحان الفيزياء لأولى وثانية ثانوي «الترم الأول»

حدد المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي مواصفات امتحان مادة الفيزياء للصفين الأول والثاني الثانوي العام، للفصل الدراسي الأول، موضحا أن الفئات المستهدفة بالمواصفات، هي: «طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي العام، وطلاب المنازل، ونزلاء مستشفى 57 ومن في حكمهم».

مواصفات أسئلة الفيزياء

وكشف المركز عن الضوابط العامة للورقة الامتحانية لمادة الفيزياء على مستوى صفوف المرحلة الثانوية:

- أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية في حدود المقرر الدراسي المستهدف للعام الدراسي.

- تتوزع الأسئلة على نواتج التعلم للمادة وفق الوزن النسبي لها.

- تغطي الأسئلة مستويات الصعوبة المختلفة، لتكون قادرة على التمييز بين مستويات التحصيل الدراسي.

- تدرج الأسئلة في الورقة الامتحانية للطلاب.

- توازن الورقة الامتحانية بين المستويات المعرفية المختلفة.

- أن تكون الأسئلة محددة وواضحة في صياغتها اللغوية.

- أن تستوفي الورقة الامتحانية البيانات الأساسية (المرحلة والتقويم).

- جودة تنسيق الورقة الامتحانية بما يضمن مقرونيتها؛ حجم الخط - نوع الخط المسافات بين السطور الهوامش - العناوين - تعليمات الأسئلة - جودة الطباعة - الخلو من الأخطاء اللغوية والطباعة.

- عدم تكرار مضمون السؤال أو صياغته بصورة أخرى لنفس الجزئية داخل الامتحان الواحد.

- لا تتضمن الورقة الامتحانية المعلومات والأنشطة الإثرائية وكل ما يندرج تحت عنوان مزيد من المعرفة.

أسئلة امتحان الفيزياء

- عدد الأسئلة بنوعيها (الاختيار من متعدد، والمقالية القصيرة) ودرجتها:

- الدرجة الكلية للورقة الامتحانية، كما يلي:

- الصف الأول الثانوي 20 درجة.

الصف الثاني الثانوي 30 درجة.

- زمن الإجابة على الورقة الامتحانية للصف الأول الثانوي: ساعة ونصف شاملة وقت المراجعة، وزمن الإجابة للصف الثاني الثانوي ساعتان شاملة وقت المراجعة.