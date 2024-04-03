وظائف قيادية في «المالية».. اعرف طريقة التقديم والمستندات المطلوبة

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، توافر 4 وظائف قيادية شاغرة بالمستوى الوظيفي مدير عام في وزارة المالية.

وجاءت تفاصيل الوظائف كما يلي:

- مدير عام الإدارة العامة للنشر الإلكتروني لبيانات المالية العامة بالإدارة المركزية للذكاء الاصطناعي والإحصاء والتقارير بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.

- مدير الإدارة العامة للبرمجة والتطبيقات بالإدارة المركزية للدعم الفني بقطاع نظم معلومات إدارة المالية العامة.

- مدير عام الإدارة العامة للمتابعة والتقييم بالإدارة المركزية للإدارة الاستراتيجية.

- مدير عام الإدارة العامة لإدارة وتنمية المواهب بإدارة الموارد البشرية.

شروط التقديم

أوضح إعلان التنظيم والإدارة أنّه على راغبي التقدم لشغل أي من الوظائف ملء نموذج شغل الوظيفة المرفق بالإعلان، على أن تكون المستندات المقدمة مكونة من ملفين ورقي (أصل + صورة) إضافة إلى أسطوانة مدمجة CD بها المستندات بصيغة pdf.

مواعيد التقديم على وظائف «المالية»

وتقدم الطلبات باليد باسم رئيس الأمانة الفنية للجنة الدائمة للوظائف القيادية خلال ساعات العمل الرسمية من التاسعة صباحا وحتى الثانية بعد الظهر، في الفترة من 1 أبريل وحتى 9 مايو 2024.