مسلسل صدفة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج …هل يموت عصام السقا؟

الكثير من الأحداث المفاجئة يشهدها مسلسل صدفة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج، حيث انتهت الحلقة الماضية بمحاولة «غادة» سكرتيرة مكتب رشدي الشامي، قتل «طارق» عصام السقا بالسم، بعدما تعهد لها «الشامي» أنّها ستحصل على 20 مليون جنيه مقابل التخلص منه، لتقدم بالفعل على تنفيذ خطتها.

وتشهد أحداث مسلسل صدفة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج، ما سيحدث لـ«طارق» عصام السقا، بعد تناوله العصير المسموم، فهل يلفظ أنفاسه الأخيرة، أم يكشف ما فعلته «غادة» وينتقم منها؟.

مسلسل صدفة الحلقة 24 بطولة ريهام حجاج

وشهدت الحلقة الماضية العديد من الأحداث، إذ قررت نور إيهاب «فرح» التحدث مع طليق شقيقتها، وهو طبيب نفسي بشأن الإدمان، بينما قرر «عمر» التقرب من شقيقته صدفة، والتعرف عليها عن قُرب.

وعلى الجانب الآخر، قررت «منار» ميار الغيطي رفض الزواج من «معتز» فراس سعيد، تمامًا.

بينما تعيش «صدفة» ريهام حجاج، في صدمتها، بعد أن تأكدت أنّ «طارق» لم يحبها، بل اقتحم حياتها لاستغلالها في استرداد أمواله من عمه.

ومسلسل صدفة، بطولة ريهام حجاج، وخالد الصاوي، وفراس سعيد، ونور إيهاب، وعصام السقا، وسلوى خطاب، ورحاب الجمل، ورشدي الشامي، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبدالعزيز.