5 حلقات فقط تفصلنا عن نهاية مسلسل صدفة، بطولة الفنانة ريهام حجاج، الذي يناقش منذ الحلقة الأولى العديد من المشكلات الاجتماعية الخطيرة، وخاصة ما يتعلق بالشباب خلال مرحلة المراهقة، وعلى رأسها الإدمان، والزواج العرفي، إذ تعرض كل حلقة يوميًا العديد من الأحداث المشوقة التي تجذب المشاهد للحلقات المقبلة.

مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة 25

ومع انتهاء الحلقة الـ24، يرصد «الوطن» في السطور التالية، مواعيد عرض مسلسل صدفة على قناتي dmc وcbc في رمضان 2024 الحلقة 25

ويحين موعد عرض الحلقة 25 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على قناة الحياة في تمام الساعة 8:15 مساءً وهو العرض الأول.

ويأتي العرض الثاني من مسلسل صدفة الحلقة 25 على شاشة قناة cbc في تمام الساعة 10:30 مساءً، وتأتي الإعادة في تمام الساعة 8:15 من صباح اليوم التالي.

بينما يعرض مسلسل صدفة الحلقة 25 على قناة dmc في تمام الساعة 12:15 صباحًا، وتكون الإعادة الساعة 6:30 صباحًا.

وتأتي الحلقة 25 من مسلسل صدفة بطولة ريهام حجاج على شاشة القناة الأولى في تمام الساعة 10:30 مساءً، والإعادة الساعة 3:00 صباحًا.