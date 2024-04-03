سعر طن الأرز الشعير اليوم الأربعاء 3-4-2024.. ما سبب التراجع؟

قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، إنَّ سعر الأرز الحبة العريضة يصل إلى 18 جنيهًا للكيلو، بينما يبلغ سعر الأرز الحبة الرفيعة إلى نحو 17 جنيهًا للكيلو.

وتوقع شحاتة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» استقرار أسعار الأرز في الأسواق خلال الفترة المقبلة، مع احتمالية تراجعها نتيجة توفر كميات كبيرة من الحبوب، وتشير التوقعات إلى أنَّ إنتاج مصر البالغ 6 ملايين طن من الأرز العريض يكفي الطلب المحلي بالكامل.

سعر طن الأرز الشعير اليوم

- سعر طن الشعير الرفيع الحبة وصل إلى 17 ألف جنيه.

- سعر طن الأرز الشعير العريض الحبة جاء بـ18 ألف جنيه.

- تجاوز سعر الأرز البسمتي الكيلو الواحد حاجز الـ19 جنيهًا.

سعر كيلو الأرز المعبأ اليوم

- كيلو الأرز الشعير الرفيع الحبة، سجل سعره 17 جنيهًا.

- بالنسبة للأرز الشعير العريض الحبة ، بلغ سعر الكيلو الواحد حوالي 18 جنيهًا.

أسباب تراجع أسعار الأرز في الأسواق

وأكّد «شحاتة» أنَّ أسباب تراجع أسعار الأرز اليوم هو زيادة المعروض من الحبوب واستمرار موسم حصاده، ومن المتوقع أَّن يستفيد المستهلك النهائي من هذا التراجع في حال استمراره، وتتأثر أسعار الأرز بعوامل متعددة، بما في ذلك العرض والطلب والسياسات الحكومية، إذ تعمل الحكومات على تنظيم الأسعار وتوفير الحبوب بأسعار معقولة للمستهلكين.