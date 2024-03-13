سعر طن الأرز الشعير اليوم.. «الحبة العريضة» بـ27 ألفا و300 جنيه

شهدت أسعار الأرز الشعير والأبيض الحر والمعبأ استقرارا ملحوظا اليوم 13-3-2024، وتراوح سعر كيلو الأرز ما بين 30 و31 جنيها وفقا لبوابة أسعار مجلس الوزراء، وتكثف الغرف التجارية والتموين من طرح كميات كبيرة من الأرز بمختلف أنواعه، بأسعار مخفضة تصل إلى 30%.

سعر الأرز اليوم

بلغ سعر طن الأرز البلدي اليوم في مصر من نوع حبة عريضة كسر 3% حوالي 27 ألفا و300 جنيه.

سعر طن الأرز المصري

بينما سجل سعر طن الأرز المصري بالأسواق 26 ألفا و300 جنيه للطن الواحد.

سعر كيلو الأرز للمستهلك

كما سجل سعر كيلو الأرز للمستهلك بالأسواق المحلية ومحلات العطارة 35 جنيها.

سعر كيلو الأرز على بطاقة التموين

بينما بلغ سعر كيلو الأرز للمستهلك على بطاقة التموين 12.50 جنيه للكيلو الواحد.

سعر الأرز الأبيض المعبأ اليوم

سجل سعر الأرز الأبيض الرفيع الحبة نحو 26 جنيها إلى 27.5 جنيه للكيلو في المضارب، ليصل للمستهلك بسعر 30 جنيها في الأسواق.

سعر الأرز الأبيض المعبأ العريض الحبة

سجل سعر الأرز الأبيض المعبأ الحبة العريض نحو 29 إلى 31 جنيها للكيلو في المضارب، ليصل للمستهلك بسعر 35 جنيها في الأسواق.

معارض أهلا رمضان

بينما جاء سعر كيلو الأرز اليوم في معارض أهلا رمضان 25 جنيها.