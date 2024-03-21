سعر طن الأرز الشعير اليوم.. شهد استقرارا كبيرا

شهد سعر طن الأرز الشعير اليوم الخميس 21-3-2024 استقرارا كبيرا في الأسواق، بعدما بلغ سعر الأرز ذا الحبة العريضة 18 ألفا و900 جنيه للطن، فيما سجل سعر طن الأرز رفيع الحبة 18 ألفا و100 جنيه للطن، حسبما أعلنت الغرفة التجارية، بالمقارنة بما كانت عليه الأسعار طيلة الأسبوع الماضي.

أسعار الأرز الشعير اليوم

هذا وواصلت أجهزة الدولة حملاتها المكثفة على الأسواق في شهر رمضان من أجل التأكد بالتزام التجار بالتسعيرة المقررة عبر الجهات المختصة للأسعار الأرز وغيرها من السلع الغذائية ذات الرواج الكبير، كما اتخذت الدولة الإجراءات القانونية ضد الخارجين على القانون.

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بالغرف التجارية، إن أسعار أرز الشعير اليوم شهدت حالة من الاستقرار بالأسعار في الأسواق، خاصة مع انتهاء وقت الذروة الخاص بشراء الأرز لشهر رمضان، وكذا مع توافر المعروض من الأرز في الأسواق، كما سجل سعر الأرز المعبأ ما قيمته 28 جنيهًا للكيلو بداخل مبادرة الحكومة لتخفيض الأسعار، في حين توجد كميات كبيرة من الأرز بالسلاسل التجارية والمحال التجارية.