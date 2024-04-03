صراع مستمر لا يتوقف حول محارب الذي يؤدي دوره الفنان حسن الرداد، حيث تلاحقه العديد من الاتهامات والقضايا لكي يتراجع عن قضية دهس والدته، لتتوالى الأحداث في المسلسل الذي يعرض في أوقات مختلفة من اليوم لكي يناسب المشاهدين.

وفي السطور التالية نعرض موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة الرابعة والعشرون.

موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة الرابعة والعشرون

ويأتي موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي الحلقة الرابعة والعشرون، والعرض الأول لها أيضا في الأوقات التالية.

تُعرض الحلقة 24 مسلسل محارب في تمام الساعة 9 مساء على قناة cbc.

ويأتي موعد إعادة مسلسل محارب على قناة سي بي سي في تمام الساعة 3:45 صباحًا، وتعاد للمرة الثانية على نفس الشاشة في تمام الساعة 5:15 صباحا.

قصة مسلسل محارب

وتدور قصة مسلسل محارب حول الشاب محارب الذي يهاجر من الصعيد إلى القاهرة عقب وفاة والده، ويتحمل مسئولية أسرته، ولكن حياته تنقلب تمام بعد وفاة والدته في حادث سيارة، وتتطور القضية في إطار صراعه مع المال والنفوذ من قبل رجل الأعمال محمود العزازي «ماجد المصري»، ويعيش هاربا محاولا البحث عن براءته.