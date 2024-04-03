صراع مرير يعيشه محارب، من أجل الحصول على حق والدته التي توفيت دهسا في حادث سيارة يقودها نجل أحد أكبر رجال الأعمال، لتز أحداثا مشوقة، وإليكم مواعيد عرض مسلسل محارب على قناة cbc في رمضان 2024 الحلقة 24.

مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 24

وتكون مواعيد عرض مسلسل محارب الحلقة 24 على قناة cbc في رمضان 2024، كالتالي:

تُعرض الحلقة 24 مسلسل محارب الساعة 9 مساء على قناة cbc، والإعادة الساعة 3:45 صباحًا، وتعاد أيضا في الساعة 5:15 صباحا.

قصة مسلسل محارب

تدور قصة مسلسل محارب حول الشاب محارب «حسن الرداد» الذي يهاجر من الصعيد إلى القاهرة عقب وفاة والده، ويضطر للعمل في مجالات عدة حتى يعيل أسرته، وتأخذ الأحداث مسار آخر حينما تتوفى والدة محارب في حادث سيارة، وتتطور القضية في إطار صراعه مع المال والنفوذ من قبل رجل الأعمال محمود العزازي «ماجد المصري»، ويعيش وقت طويل من حياته هاربا وينتحر شقيقه في إطار هذا الصراع.