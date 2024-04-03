مسلسل محارب الحلقة 24.. حسن الرداد يعود للبحث عن دليل براءته

كشفت نهاية حلقة أمس من مسلسل محارب، قرار حسن الرداد العودة مرة أخرى والبحث عن أدلة براءته من تهمة قتل العزازي، لذا قرر وضع خطة مع صديقة الدشاش للوصول إلى رامي ابن رجل الأعمال عزازي «ماجد المصري» الذي أدلى بشهادته في القضية، وتكشف أحداث اليوم من مسلسل محارب الحلقة 24 ما سيتوصل إليه محارب.

مسلسل محارب الحلقة 24

وطلب المحامي حسام الجيوشي، من جيهان العزازي، في الحلقة السابقة من مسلسل محارب، تجهيز مليوني جنيه لدفعها إلى أصحاب محل الهواتف الذين يهددونها بالبيانات والملفات الموجودة على هاتف زوجها الراحل العزازي، ورغم خوف جيهان بسبب كثرة التهديدات التي تتعرض لها منذ وفاة زوجها، إلا أنّها توافق على تجهيز المبلغ وتطلب من حسام إنهاء القضية التي أربكت حياتها وحياة ابنها رامي وتستمر الأحداث الليلة فى مسلسل محارب الحلقة 24.