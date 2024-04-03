مسلسل محارب الحلقة 23.. ملك أحمد زاهر مهددة بالحبس بسبب «تيك توك»

أحداث مهمة شهدها مسلسل محارب الحلقة 23، حيث زار المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) رندا (ملك أحمد زهر) للحصول على هواتف العزازي، والتي حصلت عليهم في وقت سابق وأخفت هذا الأمر عن عائلة صديقها رامي العزازي، وتمكن من تهكير الهواتف المحمولة ومعرفة أسرار ومستندات تدينهم وتدخلهم السجنن لذا ساومته على مبلع 120 ألف دولار، إلا أنه هددها بالسجن من خلال لايفات رقص تبثها عبر تطبيق تيك توك.

مسلسل محارب الحلقة 23.. تهديدات لعائلة العزازي

وتمكن المحامي حسان الجيوشي خلال مسلسل محارب الحلقة 23 من السيطرة على تهديدات الشباب أصحاب محل الهواتف المحمولة، الذين يمتلكون نسخة من المستندات الموجودة على هواتف العزازي، وقرر أن يعطيهم المبلغ الذي طلبوه وهو 2 مليون جنيه مقابل تسليم الهواتف، إلا أن الشك مازال يرواد جيهان زوجة العزازي (نرمين الفقي).

حفل زفاف إنجي وعزاء إبراهيم

وأقام جيران محارب عزاء المرحوم إبراهيم شقيق محارب الذي مات منتحرا، وفي نفس الوقت صمم عنتر (حسني شتا) أن يقيم حفل زفافه على إنجي (ناهد السباعي) في نفس توقيت العزاء بنفس الشارع، فنشبت خلافات بينه وبين الجيران.

وخلال مسلسل محارب الحلقة 23 استجوبت الشرطة صديق محارب في واقعة مقتل الغفير الصاوي الشاهد الوحيد في مقتل العزازي والذي شهد زورا بأن محارب هو من قتل العزازي، بينما يظل محارب (حسن الرداد) هاربا، لكنه بعد لقائه دشاش (أمير صلاح الدين) مرة ثانية، اتفق معه أن يرتب ويخطط من أجل إنقاذ نفسه من هذه التهم الموجهة إليه واقترح عليه محاولة التواصل مع رامي العزازي.