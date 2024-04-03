مسلسل محارب الحلقة 24.. أحمد زاهر يخضع للابتزاز ويدفع 2 مليون جنيه

شهد مسلسل محارب الحلقة الماضية، زيارة المحامي حسام الجيوشي (أحمد زاهر) رندا (ملك أحمد زهر)، إذ ضربها وهددها من أجل الحصول على هواتف العزازي، خاصة أن المحادثات الموجودة على واتس آب في تلك الهواتف ستكون الأدلة الوحيدة على براءة محارب من كل التهم التي يواجهها حاليًا، كما تكشف هذه المحادثات دور العزازي وزوجته جيهان والجيوشي في تلفيق التهم لمحارب حتى يخضع ويتنازل عن قضية مقتل امه، وتستمر المفاجات مع مسلسل محارب الحلقة 24 التى تعرض الليلة.

ابتزاز من أصحاب محل موبايلات

وفي السياق نفسه، خضع المحامي حسام الجيوشي ضمن أحداث مسلسل محارب، للابتزاز من أصحاب محال الموبايلات بدفع 2 مليون جنيه، مقابل نسخة الملفات التي حصلوا عليها من هاتف العزازي بعد مقتله، فقرر الجيوشي دفع المبلغ، خاصة في ظل تهديد أصحاب محل الموبايلات له بإيصال هذه الملفات إلى النيابة، وهذا ما قرر الجيوشي عدم حدوثه بأي ثمن.

ومع أحداث مسلسل محارب الحلقة 24 الذي ستعرض حصريًا على سي بي سي، سيكتشف المشاهدين خطة جيهان العزازي الجديدة للهروب من التهديدات التي تتعرض لها هي وحسام الجيوشي.