رئيس «التنمية الحضرية»: حدائق الفسطاط أكبر منتزه أخضر.. وسيجذب السياحة

قال المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، إن الدولة تولي اهتماما بتطوير معالم القاهرة، فبجانب مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، يعمل صندوق التنمية الحضرية على إنشاء مشروع حدائق الفسطاط، ليكون أكبر حديقة خضراء بالشرق الأوسط.

مولات تجارية وفنادق للنزلاء الأجانب

وأوضح «صديق»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المشروع يحتوي على عوامل عديدة للترفيه، كمناطق للمغامرات وأخرى للألعاب، للترفيه عن زوار الحديقة، إلى جانب وجود مولات تجارية وفنادق للنزلاء الأجانب، مضيفًا أن حدائق الفسطاط ستمثل مشروعا كبيرا لجذب السياح، حيث يتوسط منطقة الفسطاط التاريخية، وتطل حدائق الفسطاط على مجمع الأديان ومسجد عمرو ابن العاص والمتحف القومي للحضارة وعدد من أثار القاهرة التاريخية المهمة.

الانتهاء من المشروع في ديسمبر 2024

وأضاف رئيس صندوق التنمية الحضرية، أن مساحة المشروع 500 فدان ويعد الأكبر من نوعه في الوطن العربي، ونبض الحياة في وسط الفسطاط، حيث يعد المشروع أكبر بارك مفتوح يعمل على جذب الزوار والترويج للسياحة وتوفير سبل الترفيه والراحة لهم، ووفقًا للمخطط الزمني من المفترض أن ينتهي العمل منه في نهاية العام الجاري.