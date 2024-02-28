كيفية الاستعلام عن سعر الوحدة السكنية من صندوق التنمية الحضرية

كشف صندوق التنمية الحضرية، خطوات الاستعلام عن سعر الوحدة السكنية للمواطنين الراغبين في امتلاك وحدة سكنية من بين المشروعات السكنية التي ينفذها الصندوق.

سعر الوحدة السكنية من صندوق التنمية الحضرية

من جانبه، أوضح المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، في تصريحات خاصة لـ«للوطن»، أن رقم الخط الساخن للصندوق هو 15444 والذي يتيح الاستعلام عن سعر الوحدة ومدة تقسيطها، مؤكدًا أن الخط الساخن يتلقى جميع اتصالات المواطنين، ويرد عليهم موظفو خدمة عملاء الصندوق، ويجيبون على استفساراتهم، ويتلقون طلبات حجز الوحدات السكنية من المواطنين، ويوضحون أماكن المشروعات، وتفاصيل المشروع، والأماكن المتاحة.

وفي بيان توضيحي لصندوق التنمية الحضرية، قال إنه يمكن للمواطنين اتباع عدة خطوات للاستعلام عن تفاصيل الوحدات السكنية المطروحة من الصندوق، ومن بينها:

- الاتصال بالخط الساخن للصندوق 15444.

- التوجه لمقر الصندوق.

- التواصل مع الشركة المسوقة لمشروعات الصندوق.

معاينة الوحدات السكنية

ونوه الصندوق، لعملائه أن الوحدات المملوكة للصندوق بمشروع التطوير العمراني لعواصم المحافظات بكل المحافظات، يتم طرحها بشكل دوري عن طريق الصندوق، أو من خلال الخط الساخن للصندوق 15444، أو مقرات المشروعات التي ينفذها الصندوق، أو عن طريق الموقع الإلكتروني لبنك القاهرة، وذلك لبعض وحدات التمويل العقارية.