رئيس «التنمية الحضرية»: تطوير 5 مناطق ضمن مشروعات إحياء القاهرة التاريخية

عقد المهندس خالد صديق، رئيس صندوق التنمية الحضرية، اجتماعا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات إحياء القاهرة التاريخية، وفقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وقال المهندس إيهاب حنفي، المتحدث الرسمي لصندوق التنمية الحضرية، إنّ الاجتماع تضمن اقتراحات طرحها الصندوق بخصوص المناطق التي يعمل على تطويرها ضمن مشروع إعادة إحياء القاهرة التاريخية، وهي مناطق: «مسجد الحاكم، وباب زويلة، ودرب اللبانة، حارة الروم، والحسين»، مضيفًا أن الصندوق يعمل على تطوير واجهات المباني، وتطوير المناطق وإعادة شكل المناطق التراثية.

أعمال تطوير القاهرة التاريخية

وتابع «حنفي» أنّ المهندس خالد صديق، عقد الاجتماع بناءً على توجيه رئيس الوزراء، بحضور ممثلي وزارات «الإسكان، والسياحة والآثار، والأوقاف» وأيضًا ممثلي هيئة المجتمعات العمرانية، ومحافظة القاهرة، وصندوق مصر السيادي، بجانب الاستعانة بعدد من الاستشاريين، لمناقشة إنشاء كيان مؤسسي واحد لإدارة أعمال تطوير القاهرة التاريخية.

وقال المهندس إيهاب حنفي، إنّ الاجتماع تناول المناطق التراثية المسجلة بمنظمة اليونيسكو، وأضاف أنّ جهاز التنسيق الحضاري أوضح الاشتراطات المطلوبة لعملية التطوير في منطقة القاهرة التاريخية.

الصندوق بذل مجهود كبير لفتح فرص الاستثمار

وأضاف إيهاب حنفي، أن الصندوق بذل مجهودًا كبيرًا لفتح فرص للاستثمار للتخفيف من تكلفة التطوير الضخمة، موضحًا أن الاستثمارات تتم تحت مظلة الصندوق ووفقا لإشتراطات الاستشاريين، مُضيفًا أنه كان من الضروري حدوث بعد التعديلات التشريعية للتنفيذ في القاهرة التاريخية، حتى لا يتعارض مع مواثيق منظمة اليونيسكو.

وأوضح «حنفي» أن الصندوق نسّق مع الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، وهيئة التخطيط العمراني، ومحافظة القاهرة؛ لتعديل بعض اشتراطات العمل في منطقة القاهرة التاريخية، ومناقشة أيضا تسهيلات للاستثمار، للتخفيف على المستثمرين، مضيفًا أن المناقشة كانت مثمرة، وأن الصندوق عرض جهوده في السنوات الماضية، موضحًا أن الاجتماع هدفه وضع رؤية لإدارة مشروعات القاهرة، بجانب إنشاء لجان هدفها الحفاظ على البيئة، والاستثمار والاستدامة.