محمد مهنا لـ«مملكة الدراويش»: «التصوف هو الذي صنع أمة الإسلام»

قال الدكتور محمد مهنا، أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر، إن التصوف هو الأساس التي قامت عليه هذه الأمة، وصنع أمة وتاريخ وحضارة الإسلام.

درس كل الدروس في هجرة النبي هو إقامة دولة الإسلام

وأضاف «مهنا»، خلال حديثه مع الإعلامية قصواء الخلالي، ببرنامج «مملكة الدراويش»، المذاع على قناة «الحياة»، أنه عندما هاجر النبي إلى المدينة كانت هذه الهجرة مليئة بالعبر والدروس الكثيرة وأهمها إقامة دولة الإسلام، فالكثير كانوا يتعجبون كيف يقيم هذه الدولة في ساعات ويؤسس أمة ويعلن وثيقة المدينة وهو الدستور الذي أعلن فيه أن «المهاجرين والأنصار واليهود ومن لحق بهم أمة واحدة من دون الناس».

13 سنة تصوف في مكة

وتابع أستاذ الشريعة والقانون بجامعة الأزهر: «أرسل النبي المبعوثين الرسل إلى هرقل عظيم الروم وكيسر عظيم فارس فيتعجبوا كيف هذا»، موضحا أن سبق هذه الدولة 13 سنة تصوف في مكة.