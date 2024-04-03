قصواء الخلالي: الإمام القشيري عرّف التصوف بـ«أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم»

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إنَّ الإمام القشيري ذكر في مرجعه الشهير «الرسالة القشيرية»، والتي أصبحت مرجعًا لكل المراجع، أنَّ التصوّف أخلاق كريمة ظهرت في زمان كريم من رجل كريم مع قوم كرام».

معاني التصوف

وأضافت «قصواء الخلالي» خلال تقديمها برنامج «مملكة الدراويش» المذاع على قناة «الحياة» مستشهدة بجانب من مرجع الإمام القشيري: «التصوّف بنيّ على 3 خصال، التمسك بالفقر والافتقار إلى الله، والتحقق بالبذل والإيثار، وترك التعرض والاختيار»، ومن هذا ذهب إلى قول سيد الطائفة: «التصوف عنوة لا صلح فيها».

الصوفية والمتصوفة هم أهل بيت واحد

وتابعت أنَّه وفقًا لما جاء في الرسالة القشيرية، فإن الصوفية والمتصوفة هم أهل بيت واحد لا يدخل فيهم غيرهم، وقال أيضًا: «التصوف ذكر مع اجتماع ووجد مع استماع وعمل مع اتباع»، ثم نقل وقال: «إذا رأيت الصوفي يُعنى بظاهره فاعلم أن باطنه خراب».

وتعرض شركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش» ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.