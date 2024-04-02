قصواء الخلالي: التقوى في الرسالة القشيرية الباب الأعظم للوصول إلى الله

قالت الإعلامية قصواء الخلالي، إن الذي يقرأون القرآن ويتدبرون في آيات الله لهم مقامات وأحوال.

وتابعت «الخلالي» خلال تقديمها برنامج مملكة الدراويش المذاع على قناة الحياة: «نتوقف في مرجع عما ذكر للأمام الجنيد وكما نقل الأمام القاسم القشيري في رسالته القشيرية أنه تحدث عن التقوى وجعلها بابا أعظم لله سبحانه وتعالى كما يقول أهل العلم، والتقوى في الرسالة القشيرية الباب الأعظم للوصول إلى الله، وحقيقة الاتقاء هي التحرز بطاعة اللَّه عن عقوبته كما أنها جماع للخيرات مع اتقاء الشرك ثم المعاصي والسيئات ثم الشبهات».

وتعرض شركة «المتحدة» للخدمات الإعلامية، في رمضان، حلقات برنامج «مملكة الدراويش» ويستهدف تسليط الضوء على الفكر الإسلامي الوسطي، والصوفي الروحاني، في مصر وتطوره على مدار الفترات الماضية، وطبيعة الاعتدال الديني المصري التاريخي، ومواجهة التطرف الديني، والهجوم على الوسطية من تيارات الإرهاب الفكري.

وتستضيف الإعلامية قصواء الخلالي، مقدمة البرنامج، كبار رموز وعلماء وقادة الفكر الإسلامي من مختلف محافظات جمهورية مصر العربية، وذلك على مدار الحلقات التي ستعرض يوميا وحتى نهاية شهر رمضان الكريم.

كما تشهد الحلقات أيضا مشاركة لكبار المنشدين والمبتهلين والمداحين بأنشودات المدح للنبي محمد صلى الله وعليه وسلم، بجانب وثائقيات لمساجد آل البيت في مصر وتاريخها ومعالمها، وأشهر الأضرحة والمقامات.