أسعار العملات اليوم الخميس 4-4-2024 في البنوك

شهدت أسعار العملات اليوم الخميس 4-4 -2024 حالة من الاستقرار في مختلف البنوك، خلال بداية التعاملات اليومية، ترصد «الوطن» من خلال السطور التالية أسعار العملات في بداية التعاملات الصباحية اليوم بمختلف البنوك، وفقا لآخر تحديثات معلنة على مواقع القطاع المصرفي المصري عبر الإنترنت.

أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار اليوم الخميس 4-4-2024 في البنك المركزي المصري نحو 47.44 جنيه للبيع، و47.34 جنيه للشراء.

وجاء سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي المصري نحو 59.70 جنيه للبيع، و59.54 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري حوالي 154.30 جنيه للبيع، و153.77 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي المصري نحو 12.92جنيه للبيع، و12.89 جنيه للشراء.

أسعار العملات في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 4-4-2024 في البنك الأهلي المصري نحو 47.46جنيه للبيع، و47.36 جنيه للشراء.

سجل سعر الجنيه الإسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 59.74 جنيه للبيع، و59.49 جنيه للشراء.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 154.31 جنيه للبيع، 153.29 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي المصري نحو 12.92 جنيه للبيع، و12.90 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم في بنك مصر

جاء سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 4-4-2024 في بنك مصر حوالي 47.46 جنيه للبيع، و 47.36 جنيه للشراء.

بلغ سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك مصر نحو 59.74 جنيه للبيع، و59.49 جنيه للشراء.

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر حوالي 154.31 جنيه للبيع، و154.05 جنيه للشراء.

وصل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك مصر حوالي 12.92 جنيه للبيع، و12.91 جنيه للشراء.

أسعار العملات اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 4-4-2024 في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 47.74 جنيه للبيع، و47.64 جنيه للشراء.

جاء سعر الجنيه الإسترليني اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي حوالي 60.095 جنيه للبيع، و59.85 جنيه للشراء.

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي نحو 155.22 جنيه للبيع، و151.23 جنيه للشراء.

سجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي حوالي 13 جنيها للبيع، و12.97 جنيه للشراء.