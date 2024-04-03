نهى بكر: تطورات ميدانية ومؤسسية بالملف الحقوقي في عهد الرئيس السيسي

قالت الدكتورة نهى بكر، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن الملف الحقوقي شهد تطورات عديدة على الصعيدين المؤسسي والميداني في سبيل دعم تطوير هذا الملف والارتقاء به.

التطوير المؤسسي للملف الحقوقي في مصر

وأوضحت في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أبرز الخطوات التي تم اتخاذها في دعم الملف الحقوقي على الصعيد المؤسسي هي إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، واختيار أعضاء جدد للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والذي يشهد لأول مرة أن ترأسه سيدة، كل هذه الخطوات ساهمت في أن يشهد ملف حقوق الإنسان تطورا ملحوظا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكدت عضو القومي لحقوق الإنسان، أن هناك طفرة في الحقوق الميدانية، وأكد الرئيس السيسي أهمية الحق في الحياة لذلك تم العمل على القضاء على الإرهاب والحفاظ على أمن واستقرار المواطن، بعدها تم العمل على تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية من خلال إطلاق برامج مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، فضلا عن حقوق المسنين والتي تم التطرق إليها تشريعيا، ولم يغفل الرئيس السيسي حقوق المرأة، والتي تحظى بعصر ذهبي.

جهود كبيرة لتعزيز ملف حقوق الإنسان

ولفتت إلى أن قطاع الحقوق السياسية أيضا شهد جهودا كبيرة من أجل تعزيزه في عصر الرئيس السيسي، إذ جرى العمل على تطوير منظومة السجون، وتأهيل النزلاء في السجون ليصبحوا بشرا أفضل، مضيفة: «لا يمكن إنكار حالة الانفتاح السياسي الذي تعيشه البلاد في الوقت الحالي، والسعي لبناء الديموقراطية».

وأشادت بجهود الدولة في ملف الحقوق الثقافية والقضاء على فيروس سي، والارتقاء بالمنظومة الصحية والمجتمعية، فضلا عن الاهتمام بفئة الشباب والحرص على تمكينهم ودعمهم.