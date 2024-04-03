«معلومة وجائزة» يسأل المارة عن صلاة البردين

وجّه برنامج «معلومة وجائزة» الذي يقدمه الدكتور محمد عبودة على قناة «الناس»، سؤالا لعدد من المارة حول على ماذا يطلق لفظ صلاة البردين؟

الصلاة في وقتها ثواب كبير لكل مسلم

وقال محمد عبودة، إن الصلاة في وقتها ثواب كبير لكل مسلم، ولكن هناك صلاة حثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاتها لأهميتها؛ وهي صلاة البردين، فعَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ «مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ» (متفق عليه) والبردين هما الفجر والعصر، أي من حافظ عليهما دخل الجنة.

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