«معلومة وجائزة» يسأل المارة عن ترتيب شهر رمضان في السنة الهجرية (فيديو)

وجه برنامج «معلومة وجائزة» الذي يقدمه الدكتور محمد عبودة على شاشة قناة «الناس»، سؤالا لعدد من المارة حول؟

وقال محمد عبودة، إن شهر رمضان هو الشهر التاسع في التقويم الهجري، وهو شهر مميز لدى المسلمين، حيث أنزل فيه القرآن على النبيّ محمد صلىّ الله عليه وسلّم في ليلة القدر، أحد ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان.

تحرص قناة الناس على تقديم محتوى متنوع فى شهر رمضان، حيث شملت خارطة البرامج المذاعة عبر الشاشة خلال الـ30 يومًا 28 برنامجًا متنوعًا ما بين الدعوة والفتوى وتفسير القرآن وشرح السُّنّة والنقاش العلمي والتلاوة ونقل الشعائر من المساجد الكبرى من داخل مصر وخارجها.