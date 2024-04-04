انطلق عرض مسلسل جودر في النصف الثاني من شهر رمضان الكريم، ويحرص المشاهدون على متابعته بشغف لما يحكيه من قصة جودر الأسطورية، على لسان ياسمين رئيس في دور شهرزاد لياسر جلال في دور شهريار، حتى يتعلق بها ويؤجل قتلها، إذ أنه كان يحرص على التزاوج من فتيات المدينة وقتلهم بحلول الفجر انتقامًا للخيانة التي تعرض لها من قبل، ما يجعلهم يهتمون بمعرفة مواعيد عرض المسلسل.

مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 10

وعن مواعيد عرض مسلسل جودر على قناة ON drama في رمضان 2024 الحلقة 10، فيتم إذاعة الحلقة الجديدة في العرض الأول لها اليوم الخميس الموافق 4إبريل، في تمام الساعة 6:05 مساء بعد انتهاء أذان المغرب مباشرة، على أن يتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:30بعد منتصف الليل، كما يتم إذاعة الحلقة مرة أخرى على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

ومسلسل جودر من بطولة الفنان ياسر جلال في دور شهريار وجودر، وياسمين رئيس في دور شهرزاد، ووفاء عامر في دور والدة جودر، ومحمود البزاوي في دور والد جودر عمر المصري، وجيهان الشماشرجي في دور حبيبة جودر، وعزيز مخيون في دور عبدالله الحطاب.