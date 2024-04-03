موعد عيد الفطر 2024 في قطر.. الديوان الأميري يعلن الإجازة 8 أيام

ينتظر القطريون والمقيمون بقطر إجازة وموعد عيد الفطر 2024 في قطر، والتي تبدأ بوقفة عيد الفطر المبارك وتستمر لمدة أسبوع كامل أخر، ويتم الإعلان الرسمي عن موعد عيد الفطر 2024 في قطر بعد استطلاع هلال شهر شوال، وذلك ليلة 29 رمضان لاستطلاع ميلاد هلال شهر شوال لعام 1445 من هجرة المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وورغم أن تأكيد الموعد لا يكون إلا بثبوت الرؤية الشرعية للهلال، فإن للحسابات الفلكية كلمة أيضا.

الديوان الملكي يعلن إجازة وموعد عيد الفطر 2024 في قطر

وأعلن الديوان الأميري القطري أنه بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك فإن عطلة العيد ستكون على النحو التالي:

أولا: الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والتي تبدأ العطلة فيها اعتبارا من يوم الأحد 28 رمضان 1445 هجري، الموافق 7 أبريل 2024 وتنتهي يوم الإثنين الموافق 15 أبريل 2024م، على أن يباشر الموظفون أعمالهم يوم الثلاثاء الموافق 16 أبريل 2024م.

إجازة وموعد عيد الفطر 2024 في قطر للمصرف والبنوك

وأشار الديوان الأميري القطري أن مصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية سيحدد محافظ مصرف قطر المركزي تاريخ بدء ونهاية العطلة.

وكان الموقع الرسمي لوزارة العدل بدولة قطر، قد أعلن أن موعد عيد الفطر 2024 في قطر تبدأ من يوم الاثنين 8 أبريل، الموافق 29 من رمضان وتستمر حتى يوم الاثنين 15 من نفس الشهر.