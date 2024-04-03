يعد موعد عيد الفطر 2024 في الأردن مرتبط بالرؤية الشرعية المرتقب أن تتم يوم الثلاثاء 9 إبريل الجاري، بحسب ما كشفت الصحف الأردنية اعتمادا على الحسابات الفلكية، التي تقول إن شهر رمضان في الأردن سيكون 29 يومًا حيث بدأ أول أيامه الثلاثاء 12 مارس الماضي.

موعد عيد الفطر 2024 في الأردن

وحول موعد عيد الفطر 2024 في الأردن بناء على الحسابات الفلكية متوقع أن يكون أول أيامه الأربعاء 10 إبريل 2024، بحسب ما كشفه عمار السكجي، رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، والذي قال إن إمكانية رصد هلال شوال في التاسع من أبريل الجاري ممكنة.

وأضاف السكجي أن الحسابات الفلكية لمعايير احتمالية رؤية هلال شهر شوال مساء الثلاثاء 9 أبريل تشير إلى أنها ممكنة، وأن الهلال سيكون واضحا في الأفق الغربي للأردن، ويمكن للمواطنين أن ينظروا إلى جهة الغرب لرؤية الهلال.

أما مساء الإثنين 8 أبريل فالحسابات الفلكية تؤكد أن الرؤية مستحيلة بسبب أن الهلال سيكون تحت الأفق بعد غروب الشمس، ولا يوجد هلال ليرصد، حسب جميع المعايير، بحسب ما جاء في موقع «رؤيا الإخباري» الأردني.

موعد إجازة عيد الفطر 2024 في الأردن

أنا عن موعد إجازة عيد الفطر 2024 في الأردن، فحسب البيانات الرسمية ستبدأ اعتبارًا من صباح الثلاثاء الموافق للتاسع من أبريل وحتى مساء الجمعة الموافق للثاني عشر من ذات الشهر.

وبحسب البيان الصادر من المملكة الأردنية، تعطل جميع الوزارات، والدوائر الرسمية، والمؤسسات والهيئات العامة، والجامعات الرسمية، والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمان الكبرى، والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها، اعتباراً من صباح الثلاثاء الموافق للتاسع من إبريل لعام 2024، وحتى مساء يوم الجمعة الموافق 12 منه، ويستثنى منه الوزارات والدوائر الرسمية التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك.