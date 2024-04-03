مواعيد صرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية بعد إجازة عيد الفطر.. اعرفها

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إن المخابز البلدية ستعود لعملها بكامل طاقتها من 5 صباحًا وحتى 5 مسًاء، وهي المواعيد المعتادة قبل شهر رمضان، لتنتظم في الصرف اليومي لرغيف الخبز لأصحاب بطاقات التموين بعد إجازة عيد الفطر مباشرةً.

نظام استثنائي خلال شهر رمضان

وعدلت وزارة التموين عدلت مواعيد عمل المخابز خلال شهر رمضان المبارك، لتبدأ ذات الحصص الكبيرة من الساعة 6.30 صباحًا، بينما تبدأ باقي المخابز البلدية في الـ8 صباحًا وتستمر حتى الـ5 مساءً، مع مد العمل في بعض المناطق الكبرى حتى الـ9 مساءً تيسيرًا على المواطنين، فيما تم اختيار بعض المخابز ذات الحصص الكبيرة لتعمل لفترة مسائية بعد الإفطار لخدمة أعداد كبيرة من المواطنين، وذلك بنظامٍ استثنائي خلال شهر رمضان المبارك.

مراقبة المخابز خلال أيام العيد

ووجهت وزارة التموين، المخابز بإنتظام صرف الخبز لأصحاب البطاقات التموينية طوال أيام عيد الفطر المبارك، مشددة على ضرورة المرور والمتابعة لمراقبة عمل المخابز خلال لإجازة العيد للتأكد من إنتظام صرف حصص العيش البلدي المدعم للمواطنينين.