مصادر حكومية: 5 أيام إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

كشفت مصادر حكومية، عن أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سيصدر قرارًا بإجازة عيد الفطر المبارك، للعاملين بالقطاع الخاص، ستكون خمسة أيام تبدأ من الأربعاء 10 أبريل الجاري وتنتهي الأحد 14 أبريل.

إجازة عيد الفطر للقطاع الخاص

وقالت المصادر لـ«الوطن»، إن السلطة المختصة، وهي وزارة العمل، ستقوم بتعميم منشور على مديريات العمل خلال ساعات، ينص على إجازة عيد الفطر، وعدد أيامها للعاملين بالقطاع الخاص.

ويبلغ عدد العاملين بالقطاع الخاص، نحو 25 مليون نسمة، وينطبق عليهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.