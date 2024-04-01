فلكيًا موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر.. تعرف على أيام الإجازة

بعد مرور 22 يوما من شهر رمضان المبارك يتحرى المسلمون لمعرفة موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر، وذلك حتى يستعدوا لأداء صلاة العيد، والاطلاع على عدد أيام الإجازات.

عيد الفطر 2024 في الجزائر

وصرحت الشؤون الدينية الإسلامية بأنه من المرجح أن يكون موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر يوم 10 أبريل يوم الأربعاء، والذي سيكون غرة هلال شهر شوال.

وبمناسبة عيد الفطر 2024 في الجزائر سيتم منح الموظفين 3 أيام إجازة من يوم الأربعاء حتى يوم الجمعة، وستكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر للعاملين في القطاعين الخاص والعام.

عيد الفطر 2024 في الجزائر

ووزارة الشؤون الدينية الاسلامية هي الجهة المكلفة بالإعلان عن موعد عيد الفطر 2024 في الجزائر، فتعمل على مراقبة هلال ليلة 29 من رمضان بالتعاون مع اللجنة الوطنية للأهلة والمواقيت الشرعية، حيث يتم إعلام المواطنين بالنتيجة بعد مغرب نفس اليوم للاستعداد للاحتفال بفرحة العيد.

مظاهر احتفالات عيد الفطر 2024 في الجزائر

ومن مظاهر احتفالات عيد الفطر 2024 في الجزائر، يتم زيارة الأقارب وإرسال التبريكات المختلفة الخاصة بعيد الفطر.

ومن أشهر تبريكات والتهاني المنتشرة بين المواطنين عبارة «صح عيدكوم» ويتم الفطار في أول يوم العيد غالبا على مشروبات الشاي والقهوة وحلويات تقليدية كالمقروط، والبقلاوة، والدزيريات.