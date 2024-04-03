أحمد الطاهري: خيري شلبي درس في الصبر.. و«المقابر» ألهمته كثيرا

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن الروائي خيري شلبي عاش حياة قاسية جدًا وعاش ظروفا لا تخلق أديبًا بأي شكل على الإطلاق، لكنه جاء بشكل مغاير لما عاشه، ليكون أديبا بهذا الشكل والحجم والتأثير والمعرفة.

خيري شلبي كان يتردد على المقابر

وأكد «الطاهري»، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامجه الإذاعي «كلام محترم»، والذي يُذاع عبر «الراديو 9090»، أن خيري شلبي إنسان ملهم ودرس في الصبر والإرادة، مشددًا على أنه بعد تحقيق حلمه واصبح روائيا كبيرا، كان يتردد على المقابر من فترة لأخرى لكي يكون لديه القدرة على الكتابة وهي من النوادر الخاص به.

وشدد على أن خيري شلبي في روايته «وكالة عطية» كان يبدأ دائمًا بالأحداث والملابسات التي جعلت كل بطل يذهب لوكالة عطية، وطريقة معيشته وتعامله مع الأشخاص، موضحًا أن خيري شلبي في هذه الرواية شكل عاملا غريبا ولكنه ممتعا وبه فلسفة إنسانية بعيدة المدى وتظهر أبعاد عديدة في الشخصية المصرية مهما تبدل وضعها الاجتماعي.