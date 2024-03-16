أحمد الطاهري: طه حسين كان يشك في قيمة الشعر الجاهلي

أكد الإعلامي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أن عميد الأدب العربي الكاتب طه حسين في كتابه «في الشعر الجاهلي»، الصادر عام 1926 كان يشك في قيمة الشعر الجاهلي، مشددًا على أنه بلغ يقينًا بأن الكثرة المطلقة مما نسميه بالأدب الجاهلي لا يمت للجاهلية في شيء، ولكنها منحولة بعد ظهور الإسلام.

طه حسين دعا إلى عدم الاعتماد على الشعر الجاهلي

وأضاف، خلال تقديمه برنامج «كلام محترم»، المُذاع على إذاعة «الراديو 9090»، أن طه حسين أكد بأن ما جاء في الأدب الجاهلي يمثل حياة الناس في الإسلام وتمثل ميولهم ورغباتهم أكثر من الجاهلية، مؤكدًا أن طه حسين دعا بوضوح في كتابه «في الشعر الجاهلي» إلى عدم الاعتماد على هذا الشعر في رسم الصورة الأدبية لهذا العصر، لأنها ستكون صورة مغلوطة وزائفة تمامًا.

انتحال الشعر الجاهلي

وأشار إلى أن طه حسين أكد أن هذا يعني أن الشعر الذي نقرؤه للأسماء الكبيرة من الشعراء كـ «امرئ القيس» أو «زهير بن أبي سلمى» أو «النابغة الذبياني» أو «عبيد بن الأبرص» أو «لبيد بن ربيعة» أو «عمرو ابن كلثوم» أو «عنترة ابن شداد» أو غيرهم من الأسماء الكبيرة لا يخصهم ولم يكتبوه، ولكن كتبه رواه آخرون ومفسرون ومتكلمون عرب، مشددًا على أن هذا كلام طه حسين عميد الأدب العربي في كتابه.