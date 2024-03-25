أحمد الطاهري يناقش رواية «عرس الزين» للروائي السوداني الطيب صالح

ناقش الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، في حلقة اليوم من برنامجه الإذاعي «كلام محترم»، والذي يُذاع عبر «الراديو 9090»، رواية «عرس الزين» للأديب السوداني البارز الطيب صالح، منوهًا بأن معظم النقاد والقراء العرب حاصروه في عمل واحد فقط وهو «موسم الهجرة إلى الشمال»، ولكن له العديد من الأعمال المميزة ومنها هذا العمل «عرس الزين»، والطيب صالح هو من أشهر الأدباء السودانيين في هذا العصر.

رواية «عرس الزين» في «كلام محترم»

أشار إلى الرواية تعبر عن قصة الشاب الزين الذي جاء إلى الحياة ضاحكًا، ويرسمه الطيب صالح في روايته على انه شخص يتيم بسيط غريب الأطوار، ملامحه تبدو مرعبة ولكن الجميع لمس طيبة قلبة وأصبح صديق الجميع في حياتها، وبدأت تنخلق العديد من الأساطير عن هذا البطل «زين».

وأوضح أن أصبح يتداول الناس عنه العديد من الأساطير وحكاية عنه في القرية وهي في شمال السودان، وتحولت الأساطير لمعاني أخرى، وأشاع الناس في القرية أن زين درويش وولي من أولياء الله الصالحين وهو بسبب ارتباطه بصداقه قوية بأحد الشخصيات الصوفية في القرية.

وأضاف أنه بعدها تعرض زين لحادث وتم نقله إلى المستشفى ويخرج من المستشفى شخص أخر، وتغيرت ملامح وجه وهيئته وطريقة كلامه ويخرج وكأنه أحد النبلاء ويشاع في القرية أنه سيتزوج من ابنه عمه وهو جميلة الجميلات، ويستغرب الجميع أن هذا الشخص البسيطة من هذه الفتاة الجميلة، وتنتهي هذه الأساطير بعرس زين.

ونوه الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، بأن هدف الروائي في هذه الرواية هو تغليب فكرة انتصار الحب والتسامح في نهاية الرواية.