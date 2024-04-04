مخطوطة مصرية تباع بـ3 ملايين دولار.. ما سرها؟

وريقات صفراء لقطعة نادرة مكتوبة بخط قبطي جميل هي جزء من أحد أقدم الكتب في العالم، به اثنين من أقدم النصوص المعروفة لسفرين من الكتاب المقدس؛ يجرى عرضه للدراسة حاليًا في نيويورك، وفي يونيو المقبل ينتقل للعرض بين مزادات لندن، هذا الكتاب القديم تتراوح القيمة التقديرية له بملايين الدولارات يعود تاريخه للفترة 500 ميلادية؛ ومع عرض أجزاء من أوراق الكتاب زاد اهتمام الناس به وأصبح بين الأكثر تدولًا بين الناس؛ وفق الموقع الرسمي للدار التي تعرض الكتاب وهي دار«christies» العالمية.

كتاب مصري قديم

قطعة من ورق البردي لكتاب مصري أثري قديم يُطرح للبيع في مزاد عالمي في لندن في يونيو المقبل، وهذا الكتاب يعود إلى فجر المسيحية ويعتبر من أقدم الكتب الموجودة في العالم، يسمى بـ مخطوطة كروسبي شوين، مكتوبة باللغة القبطية بخط جميل يعود تاريخه إلى الفترة ما بين 250 إلى 350 ميلادية؛ كتبت في أحد أقدم الأديرة المسيحية، ووفقا لدار كريستي فإن قيمة بيع هذه الوريقات العتيقة ستتراوح بين 2.6 إلى 3.8 مليون دولار، بحسب ما ذكرت رويترز.

مخطوطة قبطية تاريخية

أجزاء من الكتاب بالفعل عرضت للبيع عبر موقع دار كريستي لكن الكتاب نفسه يضم 104 صفحات نسخ محتواها من الأسفار المقدسة في 52 ورقة ضمن كاتب واحد على مدى 40 عاما؛ ووصف يوجينيو دونادوني، كبير المختصين في مخطوطات العصور الوسطى وعصر النهضة في دار كريستي الكتاب قائلًا: «تاريخ الكتاب يعود إلى الفترة الانتقالية التي بدأ ورق البردي يأخذ شكل المخطوطات.. ومن ثم الكتب التي نعرفها اليوم»، وتحوي المخطوطة على رسالة بطرس الأولى وسفر يونان؛ وكان سبب الحفاظ على المخطوطة هو المناخ الجاف في مصر.

وأضاف أنه لم يبق حتى يومنا هذا سوى عدد قليل من الكتب التي تعود للقرنين الثالث والرابع، بحسب «دونادوني» الذي قال:«كل المخطوطات المسيحية التي توفرت لدينا في القرن العشرين وفي نهاية القرن التاسع عشر تتركز في مصر بسبب تلك الظروف المناخية الدقيقة للغاية».

ويعود تاريخ اكتشاف المخطوطة المصرية إلى خمسينيات القرن الماضي ثم أخذتها جامعة مسيسيبي للاحتفاظ بها حتى عام 1981، وحصل عليها جامع المخطوطات النرويجي مارتن شوين في عام 1988 ويقوم الآن ببيعها بمزاد علني مع بعض المعالم البارزة الأخرى لمجموعة شوين الخاصة به، وهي واحدة من أكبر مجموعات المخطوطات الخاصة في العالم.