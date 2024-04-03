ما هي أول صلاة صلاها الرسول؟.. قبل الإسراء والمعراج

الصلاة في الإسلام هي ركن أساسي وأهم عمل عبادي بعد الشهادتين، وتعتبر الصلاة رابطة العبد بربه، ووسيلة لتحقيق القرب من الله وتعزيز الروحانية، وتقام الصلوات الخمس في اليوم والليلة، وترتكز على أركان وشروط معينة من أجل صحتها، وهناك قصة حول أول صلاة صلاها الرسول الكريم، حيث تحمل الصلاة في طقوسها وأحكامها مفاهيم عديدة من التواضع والخشوع والتواصل المباشر مع الله، تنقسم الصلاة إلى ركوع وسجود وقيام وقراءة القرآن الكريم، وتقام باتجاه الكعبة المشرفة.

أول صلاة صلاها الرسول قبل الإسلام

تشكل الصلاة ركيزة لتربية المسلم على الانضباط والتقوى والتفكير في الخير والبركة، كما تمنح الصلاة الروحانية السلام الداخلي والثبات في الحياة اليومية، وتُعتبر وسيلة للتخفيف من الضغوط النفسية والروحي، وحول أول صلاة صلاها الرسول نجد أنها كانت قبل نزول الوحي عليه.

أول صلاة صلاها الرسول من الصلوات الخمس

وأوضحت دار الإفتاء عبر موقعها الرسمي، بشأن أول صلاة صلاها الرسول أن الصلوات الخمس فرضت في ليلة المعراج، أما أصل الصلاة فكان موجودًا من أول البعثة؛ فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلَّى في مبدأ البعثة؛ ففي الحديث عن عفيف الكندي رضي الله عنه قال: كنت امرأً تاجرًا، فقدمت الحج، فأتيت العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لأبتاع منه بعض التجارة، وكان امرأً تاجرًا، فوالله إني لعنده بمنى، إذ خرج رجل من خباء قريب منه، فنظر إلى الشمس، فلما رآها مالت -يعني قام يصلي- قال: ثم خرجت امرأةٌ من ذلك الخباء الذي خرج منه ذلك الرجل، فقامت خلفه تصلي، ثم خرج غلام حين راهق الحلم من ذلك الخباء، فقام معه يصلي.

قال: فقلت للعباس: من هذا يا عباس؟ قال: هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن أخي، قال: فقلت: من هذه المرأة؟ قال: هذه امرأته خديجة ابنة خويلد. قال: قلت: من هذا الفتى؟ قال: هذا علي بن أبي طالب ابن عمه. قال: فقلت: فما هذا الذي يصنع؟ قال: يصلي، وهو يزعم أنه نبي، ولم يتبعه على أمره إلا امرأته، وابن عمه هذا الفتى، وهو يزعم أنه سيفتح عليه كنوز كسرى، وقيصر. قال: فكان عفيف رضي الله عنه-وهو ابن عم الأشعث بن قيس رضي الله عنه- يقول -وأسلم بعد ذلك، فحسن إسلامه-: "لو كان الله رزقني الإسلام يومئذٍ، فأكون ثالثًا مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه" رواه أحمد في مسنده، والطبراني في الكبير.

4 ركعات في أول صلاة صلاها الرسول قبل الإسلام

وأضافت الافتاء أن الإمام ابن حجر علق على أمر أول صلاة صلاها الرسول بقوله في "فتح الباري": [إن فرض الصلاة اختلف فيه؛ فقيل: كان من أول البعثة، وكان ركعتين بالغداة وركعتين بالعشي، وإنما الذي فرض ليلة الإسراء الصلوات الخمس.. وقد تقدم في ترجمة خديجة رضي الله عنها في الكلام على حديث عائشة رضي الله عنها في بدء الخلق أن عائشة جزمت بأن خديجة ماتت قبل أن تفرض الصلاة، فالمعتمد أن مراد من قال: (بعد أن فرضت الصلاة): ما فرض قبل الصلوات الخمس إن ثبت ذلك، ومراد عائشة رضي الله عنها بقولها: (ماتت قبل أن تفرض الصلاة)؛ أي: الخمس. فيُجمَع بين القولين بذلك، ويلزم منه أنها ماتت قبل الإسراء].