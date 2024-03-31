نصائح لإتاحة مساحة من الحوار مع مريض السرطان.. على غرار مسلسل المعلم

أصيبت «زمزم» والتي تؤدي دورها الفنانة سهر الصايغ، بمرض السرطان، لذا كانت ترغب في زواج «المعلم» بزوجة ثانية، لأنها تشعر بقرب أجلها، لذا هناك بعض النصائح لإتاحة مساحة من الحوار مع مريض السرطان، بحسب موقع cancerresearchuk.

يجب المحافظة على خصوصية المكان واسترخائه، مع القليل من عوامل التشتيت.

المحافظة على التواصل البصري مع مريض السرطان.

ترك الشخص المصاب بالسرطان يقود المحادثة، وعدم مقاطعته في أثناء الحديث.

توجيه الانتباه الكامل لما يقوله مريض السرطان.

يجب بث الطمأنينة في نفوس مرضى السرطان، لأنهم قد يشعرون بالحزن وهذا رد فعل طبيعي على ما يحدث لهم.

يمكن أن تساعد اللمسة الودية باليد، ولكن إذا انسحبوا بعيدًا، فامنحهم مساحة.

عدم تقديم النصيحة لمرضى السرطان، إلا إذا طلبوا ذلك.

لا يجب استخدام الفكاهة إلا إذا بادروا بذلك.

الصمت أمر جيد، فلا يجب التحدث باستمرار.

مواعيد عرض مسلسل المعلم

يعرض مسلسل المعلم على شاشة الحياة، ويأتي العرض الأول للحلقات عند الساعة العاشرة إلا ربع مساء، وتعاد مرة أخرى في تمام الساعة 1.30 صباحًا، والساعة 6.45 مساءً، والساعة 10.30 صباحًا، والساعة 4.30 مساءً.

فريق عمل مسلسل المعلم

يلعب الفنان مصطفى شعبان، دور البطولة في مسلسل المعلم، ويشاركه عدد من الفنانين، أبرزهم سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسي، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثي، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، والعمل من تأليف محمد الشواف وعمرو الدرديري، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي.