بعد وفاتها في الحلقة 23 من مسلسل المعلم.. هل ينفذ مصطفى شعبان وصية زمزم

أحداث مؤثرة شهدتها الحلقة 23 من مسلسل المعلم بطولة الفنان مصطفى شعبان، أبزرها وفاة زوجته زمزم «سهر الصايغ» بعد صراع مع مرض سرطان التي ودعته بكلمات مؤثرة وعبرت عن مدى حبها الشديد له.

وخلال أحداث الحلقة 23، طلبت زمزم من المعلم ودهب «هاجر أحمد» أن يتزوجا، حيث قامت بتلبيس الدبلة لها، الأمر الذي أثار حزن كبير بين الجماهير، حيث جاءت التعلقيات كالتالي: «زمزم كانت من الشخصيات المهمة في المسلسل»، وأيضا «أنا بكيت من كتر المشهد اللي حسيت كأنه حقيقي»، «مسلسل في قمة الروعة».

توقعات الجمهور حول تنفيذ وصية زمزم

أثارت وفاة زمزم تسأل الكثير من الجماهير حول تنفيذ المعلم وصيتها والزواج من دهب، حيث جاءت التوقعات كالتالي: «عندى إحساس أن المعلم مش هيتجوز دهب»، «المعلم هيكون حزين على زمزم ومش هيتجوزها وهيفكر أن ازاي يرد حق والده»، بالإضافة إلى «المعلم هيتجوز دهب وهي اللي هتقف معاه في السوق وتسانده».

أبطال مسلسل المعلم

ويشارك في مسلسل المعلم العديد من الفنانين بجانب مصطفى شعبان، ومنهم سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسي، أحمد عبدالله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجي.