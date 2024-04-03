رئيس جامعة كفر الشيخ: الانتهاء من مبنى مستشفى الطوارئ قريبا

أجرى الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، جولة تفقدية بمبنى مستشفى الطوارئ بالجامعة، للوقوف على آخر مستجدات الحالة الإنشائية، ومتابعة مراحل تنفيذ المشروع في إطار المرحلة الثانية لإنشاء المدينة الطبية في الجامعة.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور علي صبري، أمين عام الجامعة، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشري، والدكتور حاتم الجوهري، مدير المستشفى الجامعي، والدكتور عبد الفتاح هليل، عميد كلية الهندسة.

استكمال المنظومة الطبية

وأكد رئيس الجامعة، أنّ مبنى مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ أوشك على الانتهاء في القريب العاجل، حيث أنّ الجامعة تُسابق الزمن للانتهاء من إنجاز هذا الحلم الكبير في إطار استكمال المنظومة الطبية والارتقاء بها بإنشاء المستشفيات الجديدة ذات التخصصات الضرورية والملحة، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أولى منذ توليه المسؤولية القطاع الصحي أهمية كبيرة باعتباره أحد أهم الملفات التي تخدم المواطن، وبما تتواكب مع تطلعات الجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، أنّ مستشفى الطوارئ بالجامعة يُعد إنجازًا كبيرًا للقطاع الطبي بالمحافظة وهو حلم، بدلًا من الانتقال لمستشفيات الطوارئ بالمحافظات المجاورة، مؤكداً أنّ التكلفة الإجمالية لمستشفى الطوارئ تبلغ مليار وستمائة مليون جنيه شاملة التجهيزات، مشيرًا إلى أنّ المشروع سيُقدم خدمة طبية متميزة لمحافظات الدلتا كما يُعد مشروعاً قومياً لمحافظة كفر الشيخ.

مبنى مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ

جدير بالذكر أنّ مبنى مستشفى الطوارئ بجامعة كفر الشيخ يحتوى على دور أرضي و8 دور متكرر، وتبلغ مساحة الدور الأرضى 5000م2 بإجمالي مساحة 45000م2، ويحتوي الدور الأول على قسم الطوارئ بعدد 36 سرير إقامة، وغرف العناية المركزة والإنعاش بعدد 11 سرير عناية مركزة «نوعي»، ويحتوي الدور الثاني على قسم الحروق بعدد 3 غرف عمليات حروق من الدرجة الثالثة، وقسم بنك الدم بعدد 22 سرير إقامة، وقسم الطوارئ بعدد 10 سرير عناية مركزة، ويحتوي الدور الثالث على قسم الغسيل الكلوي بعدد 75 سرير غسيل كلوي «نوعي»، ويحتوي الدور الرابع على قسم العمليات بعدد 7 غرف عمليات وعدد 2 عمليات ولادة، وقسم العناية المركزة بعدد 30 سرير عناية مركزة «نوعي»، وقسم الحضّانات عدد 30 حضّان.

كما يحتوي الدور الخامس على قسم العناية الفائقة بعدد 30 سرير عناية فائقة «نوعي»، والدور السادس يحتوي على قسم العناية الفائقة بعدد 30 سرير عناية فائقة «نوعي»، وقسم الإقامة بعدد 52 سرير إقامة، ويحتوي الدور السابع على 122 سرير إقامة، والدور الثامن أيضاً يحتوي على 122 سرير إقامة، ويحتوي الدور الأول والثامن على استراحة للأطباء والتمريض بعدد 101 سرير، بإجمالي عدد 690 سريرا.