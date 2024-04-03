بالعشر الأواخر.. اعرف أفضل دعاء لصديق في ليلة القدر

في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك هي خير أيام العام وفيه يعمل العباد على الاجتهاد في العبادة بقدر المستطاع آملين أن ينالوا فضل هذه الأيام المباركة، لاسيما أن ليلة القدر تتخلل هذه الليالي، ويحرص العديد من المواطنين على ترديد دعاء لصديق في ليلة القدر.

دعاء لصديق في ليلة القدر

هناك العديد من الأدعية التي يمكن الاستعانة بها ضمن دعاء لصديق في ليلة القدر، حيث قال عبدالحميد الاطرش، رئيس لجنة الفتوى الأسبق في دار الإفتاء المصرية، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الدعاء واحدا من خير العبادات التي يمكن أن يقوم بها العبد في العشر الأواخر من شهر رمضان، لاسيما أن ليلة القدر تتسم بسرعة استجابة الدعاء.

وأوضح أن هناك العديد من الأدعية التي يمكن ترديدها ضمن دعاء لصديق في ليلة القدر، ومن هذه الأدعية على سبيل المثال:

يا رب في العشر الاواخر من رمضان اجعل لي ولأصدقائي نصيبًا من رحمتك ومغفرتك واجعلنا في قائمة العتقاء من النار

اللهم إني أرجوك أن تلطف بصديقي وأن ترحمه وأن تنظر إليه بعين الرأفة والإحسان، وأن تُذهب عنه جميع الأمراض وتخرجه من آلامه إلى واسع رحمتك وعظيم معافاتك إنّك على ذلك لقدير.

اللهم لا تجعل للحزن مكانًا في قلبه استودعتك يا الله أمره فاحفظه بعينك التي لا تنام اللهم أذق قلوب أحبتي برد عفوك وحلاوة حبك، وافتح مسامع قلوبهم لذكرك وخشيتك في هذه الأيام المباركة.

دعاء لصديق في ليلة القدر المستحب

وأشار رئيس لجنة الفتوى الأسبق في دار الإفتاء، خلال حديثه عن دعاء لصديق في ليلة القدر، أن الدعاء للأصدقاء والأهل من خير الأمور، ولا يوجد تصرف أفضل من أن يذكر العبد أحبته في الدعاء لاسيما في الأيام والليالي المباركة مثل العشر الأواخر من رمضان.

أما عن دعاء لصديق في ليلة القدر، فمن الأدعية التي يمكن الاستعانة بها في هذا الإطار هي:

أسأل الله لي ولأصدقائي الهداية في العشر الأواخر من رمضان ونحن بصحة وعافية وأن يتمه علينا بما يرضي وجهه، وأن يجعلنا ممن ترفع أسمائهم إلى الله.

اللهم ارحم ضعفنا، وآمن روعنا، وأسعد قلوبنا، وفرج همومنا، واصرف عنا ما يقلقنا ويعكر صفونا، وارزقنا صبرًا جميلًا، ومن بعده أجر وعوضًا.