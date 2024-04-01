 دعاء لأمي المتوفية في ليلة القدر كامل ومكتوب.. ردده لتنال المغفرة

تعد ليلة القدر أعظم ليالي العام، إذ يجتمع المؤمنون للدعاء والتضرع إلى الله بالمغفرة والرحمة والبركة، ومن بين الدعاء الذي يُحب أن يرفعه المسلم في هذه الليلة المباركة، دعاء الرحمة والمغفرة للوالدين، إذ يبحث البعض عن جملة: دعاء لأمي المتوفية في ليلة القدر، إذ تحمل الأم في قلب كل ابن وابنة مكانة خاصة ولذلك يعد الدعاء تعبير التقدير والاحترام العميق لجهودها وتضحياتها.

دعاء لأمي المتوفية في ليلة القدر

وحول الحديث عن دعاء لأمي المتوفية في ليلة القدر، أوضحت دار الإفتاء المصرية أنه يجوز الدعاء للأم المتوفية في شهر رمضان بعدد من الأدعية المُستحب ترديدها ومنها:

«اللهم إنها أمتك بنت عبدك بنت أمتك تحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها فارحمها».

أدعية للأم المتوفية

«اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقِها فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم».

دعاء لمن اشتاق لأمه؟

ومن بين الأدعية للأم المتوفية في ليلة القدر، فإنه يجوز للمسلم أن يردد:

اللهم اجعل أمي سيدةً من سيدات أهل الجنة، إلهي ومولاي، ارزق أمي الجنة من غير حساب ولا سابق عذاب» و«اللهم ارزقها الجنة، اللهم ارزقها الفردوس الأعلى، اللهم اجعلها جارةَ النبي صلى الله عليه وسلم، وارزقها لذة النظر لوجهك الكريم».

«اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا رزاق يا كريم، اجعل أمي من أهل الجنة، وارفع درجتها واجعلها في عليين»، و«اللهم أنت الكريم، ارزق أمي لذة النظر لوجهك الكريم، تحت ظل عرشك الكريم.

ماذا أقرأ لأمي المتوفية؟

اللهم إنها كانت طامعةً في رضاك، طامعةً في جنتك، أدخلها الفردوس الأعلى من الجنة، واجعلها في زمرة الشهداء والصديقين، اللهم أرحها وأرح روحها، واجعل السكينة تملأ صدرها، اللهم أسكنها الجنة وارزقها نعيمها الذي لا ينضب».

أدعية للأم المتوفية

واستكمالا للحديث عن دعاء لأمي المتوفية في ليلة القدر، فإنه يجوز للمسلم أن يردد،

«اللهم إنها أمتك بنت عبدك بنت أمتك تحتاج إلى رحمتك وأنت غني عن عذابها فارحمها، اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقِها فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم».

للهم أرحم تلك النفس الطيبة التي فارقت الدنيا وانتقلت إلى جوارك.. اللهم اجعلها في الفردوس الأعلى من الجنة»، أو «اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، لا حفرة من حفر النار».

دعاء لأمي المتوفية يصلها في قبرها

اللهم انزل نورًا من نورك عليها، اللهم أنر قبرها ووسع مدخلها وآنس وحشتها ،اللهم ارحم غربتها وارحم شيبتها اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة لا حفرة من حفر النار اللهم أغفر لها وارحمها واعف عنها وأكرم نزلها».

«ﺍﻟﻠﻬﻢ اﻛﺘﺒﻬﺎ ﻋﻨﺪﻙ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ، ﻭﺟﺎﺯﻫﺎ ﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﺼﺎﺑﺮﻳﻦ، اللهم اجعل أمي في جنة الخلد التي وُعد المتقون كانت جزاءً ومصيرًا لهم ما يشاؤون وكان على ربك وعدًا مسؤولاً».