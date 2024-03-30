أهم أعمال العشر الأواخر من رمضان.. طريقك إلى الجنة

لعل من أهم أعمال العشر الأواخر من رمضان التي تبدأ اليوم بعد أذان مغرب السبت عشرين من رمضان، أن يجد المسلم ويجتهد في العبادة بكثرة الصلاة وقراءة القرآن والذكر والاستغفار، بحسب دار الإفتاء المصرية وأيضاً لعله يوافق ليلة القدر وهي ليلة أخفيت في العشر الأواخر من رمضان ليجتهد طالبوها في هذه الفترة.

أهم أعمال العشر الأواخر من رمضان

وحول أهم أعمال العشر الأواخر من رمضان، يستحب أن يغتنمها المسلم لينل رضا الله، بحسب مفتي الجمهورية.

- التوبة الصادقة والرجوع إلى الله تعالى.

- إحياؤها بالقيام.

- تلاوة القرآن والذكر والاستغفار.

- الإكثار من الدعاء حيث تضمن ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر.

- مشاركة الأسرة والأولاد في أداء العبادات.

- الإكثار من الصدقة بالتزامن مع قرب حلول عيد الفطر المبارك وإخراج زكاة الفطر.

- الرفق بالأيتام والمرضى والضعفاء.

- تحرِّي ليلة القدر خاصة في الليالي ذات الأعداد الفردية، لإحيائها مع تكرار الدعاء المأثور فيها: «اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني».

فضل العشر الأواخر من رمضان

وحول فضل العشر الأواخر من شهر رمضان أوضحت الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن للعشر الأواخر فضل كبير ويكفي أن فيها ليلة القدر التي تعد خير من ألف شهر ولعظيم فضل العشر الأواخر من رمضان روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت : كان النبي صلى الله عليه وسلم : «إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى ليله وأيقظ أهله وشد مئـزره» وفي رواية عن مسلم «كان يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره ».

إخراج الزكاة في العشر الأواخر من رمضان

وتضمن العشر الأواخر من رمضان إخراج زكاة الفطر والتي تحدد الإفتاء إخراجها قبل صلاة العيد ولا يجوز تأخيرها إلى بعد ذلك وبجوز التعجيل بإخراجها أيضا، وحددت الإفتاء قيمة زكاة الفطر 2024 في بداية شهر رمضان المبارك بقيمة 35 جنيها كحد أدنى.

وأشار المفتي إلى أنه يجوز شرعًا إخراج زكاة الفطر منذ أول يوم في شهر رمضان، وحتى قبيل صلاة عيد الفطر، وناشد مفتي الجمهورية المسلمين تعجيل زكاة فطرهم وتوجيهها إلى الفقراء والمحتاجين، حيث تعيش الأمة الإسلاميَّة، بل الإنسانية جميعًا، ظروفًا استثنائية غيَّرت بصورة غير مسبوقة سمات الحياة العامة المعتادة في شهر رمضان.

تحري ليلة القدر

كما توجد ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان حيث تعد ليلة خير من ألف ليلة، والتي يعد تحريها من أهم الأعمال في العشر الأواخر ويجب على المسلم أن يغتمها في الدعاء والاجتهاد في العشر الأواخر، وترديد الدعاء على سبيل المثال:

- اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفُ عني

- رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي

- اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، اللهم إني أسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك، اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا.

الليالي الوترية

ونشرت دار الإفتاء عبر صفحتها جدول الليالي الوترية في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك 1445هـ:

• ليلة 21 رمضان تبدأ من مغرب يوم السبت 30-3-2024م وتنتهي بفجر يوم الأحد 31-3-2024م

• ليلة 23 رمضان تبدأ من مغرب يوم الاثنين 1-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الثلاثاء 2-4-2024م

• ليلة 25 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأربعاء 3-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الخميس 4-4-2024م

• ليلة 27 رمضان تبدأ من مغرب يوم الجمعة 5-4-2024 وتنتهي بفجر يوم السبت 6-4-2024م

• ليلة 29 رمضان تبدأ من مغرب يوم الأحد 7-4-2024م وتنتهي بفجر يوم الاثنين 8-4-2024م