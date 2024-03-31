دعاء ليلة القدر لنفسي.. «اللهم اجعلني في عنايتك لا يضرني بشر»

يغتنم المسلمون ليلة القدر لفعل الطاعات والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بالعبادات، ومنها الدعاء، وحث الله عز وجل عباده على الدعاء لقوله تعالى: «وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ»، ومن تلك الأدعية دعاء ليلة القدر لنفسي، بأن يكتب الله للإنسان التوفيق والسداد والمغفرة.

دعاء ليلة القدر لنفسي

وحول تفاصيل دعاء ليلة القدر لنفسي، نشرت دار الإفتاء المصرية، على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عددًا من تلك الأدعية ومنها: «يا رب في العشر الأواخر من رمضان وفي ليلة القدر، يا ودود يا كريم يا جبار السماوات والأرض يا هادي القلوب اهدِ قلبي يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني.. يا رب في العشر الأواخر من رمضان اجعلني في عنايتك لا يضرني بشر ولا يبكيني قدر يا قدير يا قدر يا مقتدر يا الله.. يا رب بحق ليلة القدر اللهم لا تزين لي عمل السوء اللهم ذكرني دائمًا بأن الدنيا زائلة فاصرف عني زينتها».

«اللهم ارحمني فمن لي إله غيرك من يرحمني غيرك من يستر علي غيرك، من يرزقني غيرك، من يصبرني على هذه الدنيا غيرك.. يا رب في ليلة القدر خذ روحي وأنا ساجد بين يديك وقلبي ينبض بخشيتك وذكرك اللهم أحسن خاتمتي، اللهم أعني على طاعتك، اللهم إني أعلم أنك تحبني لأني عبدك المسكين الذي لا يوجد له أحد سواك في كل وقت اللهم أبكني من خشيتك.. اللهم أعني اللهم أغثني فوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك لا ملجأ إلا إليك اللهم إنك تعلم ما بحياتي كله، الظاهر والباطن ما أعلمه وما أنت أعلم به مني أستغفرك وأتوب إليك».

دعاء للستر في العشر الأواخر

«اللهم في العشر الأواخر من رمضان خذ بيدي إلى الهداية واستر علي وعلى جميع المسلمين الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وصلِّ الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، اللهم إني أدعوك باسمك الأجل الأعز وأدعوك اللهم باسمك الأحد الصمد وأدعوك اللهم باسمك العظيم الوتر وأدعوك اللهم باسمك الكبير المٌتعال الذي ملأ السماوات والأرض.. اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيئ أن تيسر لهدايتي وصلاحي وتيسر جميع أموري لأنال مرادي وتوفقني لما تحبه وترضاه».

«اللهم اهدني وتب علي، اللهم اجعلني هاديا مهديًا، اللهم اشرح صدري للحق، اللهم وفقني، اللهم خذ بناصيتي إلى البر والتقوى، اللهم ردني إليك ردًا جميلًا ونوِّرا قلبيا لإيمانك وطاعتك.. اللهم أرني الحق حقًا وارزقني اتباعه وأرني الباطل باطلًا وارزقني اجتنابه، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمَّن سواك.. اللهم أحسن خاتمتي وتقبلني بالقبول الحسن وأعذني من عذابك ونارك وشر عبادك وأعذني واحفظني من شر نفسي وشر عبادك».