متى يبدأ اعتكاف رمضان؟.. تحرى ليلة القدر في هذه الأوقات

يستعد المسلمون في العشر الأواخر المباركة من شهر رمضان في الاستعداد لاستقبال ليلة القدر، والتي ورد فيها العديد من الأحاديث النبوية الشريفة بفضلها ومكانتها الخاصة في عظم الثواب، ويُفضل فيها الاعتكاف لأنها ليلة يشعر فيها المسلم بالطمأنينة وتجتمع فيها النفوس على الخير والعبادة، ولذلك يتساءل الكثيرون عن متى يبدأ اعتكاف رمضان، ومعنى تحري ليلة القدر.

متى يبدأ اعتكاف رمضان؟

وحول الحديث عن متى يبدأ اعتكاف رمضان، أكدت دار الإفتاء أهمية الاعتكاف في هذه الفترة الخاصة، حيث تُعتبر فرصة متميزة لاستثمار ليالي العشر الأواخر والتسابق في الخيرات والعبادات، وقدّمت الإرشادات والتوجيهات للمسلمين بخصوص أحكام الاعتكاف، مؤكدة على ضرورة النية الصادقة والبقاء في المسجد طيلة فترة الاعتكاف التي قررها المعتكف لنفسه.

متى يبدأ وقت الاعتكاف ومتى ينتهي؟

وأشارت الإفتاء إلى أنه يفضل على من يرغب في الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان أن يدخل المسجد قبل غروب الشمس من يوم الحادي والعشرين من رمضان، وينصح بأن يبيت في المسجد ليلة العيد ويغدو إلى مصلى العيد من معتكفه، ولكن إذا خرج قبل ذلك فإن ذلك جائز.

محظورات الاعتكاف

وقد حذرت الإفتاء من بعض محظورات الاعتكاف، منها أن لا يغادر المعتكف المسجد إلا لأسباب ضرورية، وإذا خرج بدون عذر فإن اعتكافه يُعتبر مُنقَطِعًا، وأيضاً من خروج المعتكف لأسباب تعتبر عادية مثل قضاء الحاجة والطهارة وغيره.

معنى تحرِّي ليلة القدروبشأن تساؤل الكثيرين عن معنى تحرِّي ليلة القدر، أكدت دار الإفتاء المصرية أن معناها هوالاجتهاد في العبادة والتقرُّب إلى الله بكافة أنواع القربات والطاعات.