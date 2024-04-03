مدير الترميم بالمتحف المصري: حضارتنا مصدر إلهام للعالم بأسره لأسرارها العظيمة

قال الدكتور عيسى زيدان، مدير عام الشؤون التنفيذية للترميم بالمتحف المصري الكبير، إنَّ الحضارة المصرية القديمة مصدر إلهام للعالم بكل أسرارها العظيمة، لافتاً إلى الدراسات الكثيرة التي تم إجراؤها لمعرفة كيفية بناء الأهرامات والمسلات وغيرها من العمارة في تلك الحقبة التاريخية.

وأضاف «زيدان»، في حواره مع الإعلامي يسري الفخراني، ببرنامج «باب رزق»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّه تم الكشف عن أدوات مستخدمة في عمليات البناء والنحت في العصور المصرية القديمة، مؤكداً حيرة العقل البشري الذي يسعى للمقارنة بين الأدوات ومدى الاتقان في بناء هذا الحجم من التماثيل والمعابد والمسلات.

وتابع: «وقوع العقل البشري في حيرة حول كيفية استعمال أدوات بسيطة مثل الزرَّان أو السكاكين المصنوعة من الزلط وأدوات نحاسية»، موضحاً: «عند الكشف عن مراكب الشمس وجد أسلفها المدق المستخدم في بنائها، وكذلك وسكاكين حجرية وهي أدوات غاية في البساطة فكيف تم استعمالها للنقش والحفر على أحجار مثل الجرانيت الصلبة للغاية ما يؤكد عبقرية المصري القديم وتقديسه للعمل وإيمانه بالبعث دفعه لبناء ما يعيش لآلاف السنين».

وعن المتحف المصري الكبير، أكد: «كل ما تتخيله موجود بالمتحف الشاهد على عبقرية المصري القديم، والعبقرية عمل مستمر من المصري القديم للمصري الحديث».