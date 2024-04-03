علاء خالد: «استمديت طاقتي من ريهام حجاج في صدفة»

يقدم الممثل الصاعد علاء خالد خلال أحداث مسلسل «صدفة» المعروض فى ماراثون دراما رمضان الجارى، شخصية الطالب المجتهد «نبيل»، مشيراً إلى أنه حرص على التفاصيل الدقيقة للشخصية، ومنها شكل الأظافر واللازمات المتكررة ولوك «النظارة»، وكشف «خالد» عن ترشيحه للدور من قبل الفنانة ريهام حجاج بعدما شاهدت أداءه فى مسلسل «حدوتة منسية»، وعن تجربة خوضه أول عمل درامى على شاشة التليفزيون، قال: «مسلسل ضد مجهول من أول الأعمال الدرامية التى قدمتها بالتعاون مع المؤلف أيمن سلامة، والذى أكرر التعاون معه فى (صدفة)». واستكمل «خالد» حديثه عن تفاصيل شخصية نبيل التى يقدمها خلال أحداث المسلسل، قائلاً: «نبيل هو طالب مجتهد يجلس فى الصف الأول بين زملائه ويذهب إلى المدرسة مبكراً، والشخصية تحمل الكثير من التفاصيل الدقيقة، منها شكل الأظافر والنظارة التى لا يستطيع التخلى عنها، كما لديه الكثير من اللازمات التى يستخدمها بالنظارة، ومنها النظر من أسفلها، فضلاً عن انحناء ظهره بسبب كثرة المذاكرة، فصديقه الأول والأخير هو الكتاب».

وروى «خالد» لـ«الوطن» جانباً من كواليس تصوير بوستر العمل، متابعاً: «كان البوستر لا يضم يوسف رأفت ووردشان، لكن أصرت ريهام حجاج على وجودهما تلبية لطلب (يوسف)، وخصصت يوماً كاملاً لتركيب صورهما على البوستر»، وعن أقرب الأشخاص إليه فى فريق العمل، قال: «ريهام حجاج ورحاب الجمل من أقرب الأشخاص إلىّ فى المسلسل، وأعتبر «رحاب» والدتى الثانية».

وكشف عن كواليس التعاون بين أبطال المسلسل، قائلاً: «نستمد طاقتنا من ريهام، فهى شقيقتى الكبرى وكواليس التصوير معها ممتعة، كما أن المخرج سامح عبدالعزيز يفهمنى من نظراتى».

وتطرق إلى مساندة الأشقاء فى فلسطين، من خلال مشهد كتب خلاله جملة على السبورة للتضامن مع الفلسطينيين، كما تحدث عن كواليس المشاهد التى جرى تصويرها فى المدرسة، قائلاً: «ظللنا أسبوعين نذهب يومياً إلى المدرسة منذ الساعة السابعة صباحاً وحتى منتصف الليل»، أما عن التشابه بين الشخصية التى يقدمها وشخصيته الحقيقية، أوضح: «لا يوجد هناك أى تشابه بينى وبين الشخصية التى أقدمها، فـ(نبيل) شخص متفوق دراسياً عكسى تماماً، فأنا لا أحب القراءة والكتابة».

وأشار إلى أن «صدفة» مسلسل شامل يضم الأكشن والدراما والكوميدى، متمنياً أن يكون أصغر نجم شباك فى مصر، وأن تنافس أعماله نجوم الفن الكبار.