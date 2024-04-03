شلالات فوق المنازل.. كيف ضرب الزلزال البيوت في تايوان

مشهد مروع للحظة انهمار سيول من المياه من أعلى شرفات المنازل، كأنها شلالات وسط المساحات الخضراء التي تحيط بالبيوت، لن يصبح الأمر مخيفًا لو كان شلالًا حقيقيًا بهذا المظهر البديع لكنه في الحقيقة تأثير أقوى زلزال هز تايوان صبيحة اليوم منذ أكثر من 20 عامًا، فالكثير من البيوت تهدمت، وأسفر الزلزال عن إصابة المئات ومقتل 9 أشخاص، قبالة ساحل مقاطعة هوالين الريفية الجبلية.

ماذا حدث في بيوت تايوان؟

وفي المنطقة الريفية التي حدث بها الزلزال والذي وُصف بأنه أقوى زلزال يضرب تايوان منذ ربع قرن تقريبًا وثق الناس مشاهد لسقوط شلالات من المياه من شرفات المنازل؛ ولم يتوقف الأثر عند هذا الحد بل أدت قوة الزلزال لإنحناء بعض المباني بزوايا شديدة، وتهشمت طوابقها الأرضية، وعلى بعد 150 كيلومترا (93 ميلا) في العاصمة تايبيه، سقط البلاط من المباني القديمة، وأجلت المدارس طلابها إلى الملاعب الرياضية، وزودتهم بخوذات السلامة الصفراء، وقام بعض الأطفال بتغطية أنفسهم بالكتب المدرسية للحماية من الأجسام المتساقطة مع استمرار الهزات الارتدادية، وفق موقع شبكة «cnbc» الصينية.

قوة الزلزال غير متوقعة

وعلى الرغم من أن تايوان تتعرض بانتظام للزلازل ويعتبر سكانها من بين أفضل السكان استعدادًا لها، إلا أن السلطات هذه المرة لم تتوقع شدته، وقالت إنها توقعت زلزالًا خفيفًا نسبيا، وبالتالي لم ترسل تنبيهات، وكان الزلزال في نهاية المطاف قويًا بما يكفي لما حدث من دمار.

وتسبب الزلزال الذي وقع قبل الساعة الثامنة صباحًا بتوقيت تايون في قتل 9 أشخاص، وفقا لوكالة الإطفاء الوطنية في تايوان، وذكرت صحيفة يونايتد ديلي نيوز المحلية أن 3 من المتنزهين قتلوا في انهيارات صخرية في حديقة تاروكو الوطنية في هوالين، وأن سائق شاحنة توفي في نفس المنطقة عندما اصطدمت الصخور بالمركبة، وأصيب 934 شخصا آخرين.

وفي الوقت نفسه، قالت السلطات إنها فقدت الاتصال مع 50 شخصا في حافلات صغيرة في الحديقة الوطنية بعد أن أدى الزلزال إلى انقطاع شبكات الهاتف، كما تسبب الزلزال والهزات الارتدادية في حدوث 24 انهيارًا أرضيًا وإلحاق أضرار بـ 35 طريقًا وجسرًا ونفقًا.