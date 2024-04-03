الأنبا دانيال لـ«كلم ربنا»: مررت بأزمة صعبة وتحدثت مع الله بالدموع

كشف نيافة الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ومطران المعادي، عن أحد المواقف الصعبة التي مر بها هو وأسرته، مشددًا على أنه دخل الدير منذ 40 عاما وبعد دخوله بـ3 أشهر فقط شقيقه تعرض لحادث وسقط أسفل قطار سكة حديد وبترت قدمه.

موقف مؤثر مر به نيافة الأنبا دانيال

وأشار الأنبا دانيال، خلال لقائه ببرنامج «كلم ربنا»، المذاع عبر «راديو 9090»، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إلى أن هذا الموقف الذي مر به شقيقه كان مؤثرا، معقبًا: «أنا كنت أكبر أخواتي وبهتم بيهم، وكان بداخلي نوع من النزاع، ودخوله الدير يعني أنه لن يعود للأسرة رغم أنهم يحتاجون له».

وأوضح أن هذه التجربة كانت صعبة، وهي التي شهدت علاقة مع ربنا، قائلًا: «كنت بتكلم في العلن مع ربنا وبتكلم بالإحساس والدموع، قولته أنا وهبت حياتي ليك وروحت الدير قولتله ليه سمحت لهذا الموقف؟.. كل الكلام اللي في بالي».

البكاء يخفف عن الإنسان

وأضاف أنه بكى لأكثر من مرة في هذا الموقف، والبكاء يخفف عن الإنسان والله يرسل تعذية للإنسان، مؤكدًا أنه بعد بتر قدم شقيقه وبعد كلامه مع الله تحسنت الأمور وتعالج وركب قدم اصطناعية وتزوج وأنجب وربنا عوضه من ناحية أخرى.

وتابع: «الله يسند الإنسان في الألم والتجارب الصعبة التي يمر بها، حياتنا بها جانب حلو وآخر مر، ونلجأ إلى الله دائمًا في المواقف الصعبة والأزمات التي نمر بها».